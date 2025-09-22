Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre ao ser atingido por embarcação em Abaetetuba

A vítima estava retornando para casa, após deixar a esposa em um evento religioso, quando o  acidente ocorreu

O Liberal
fonte

Homem morre ao ser atingido por embarcação em Abaetetuba. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem morreu no início da noite deste domingo (21) após ser atingido por uma embarcação do tipo rabeta no rio Furo Grande, comunidade Santa Terezinha, nas ilhas de Abaetetuba, no nordeste paraense.

A vítima, identificada como José Benedito, havia atravessado o rio para deixar a esposa em uma programação religiosa e retornava para casa por volta das 18h30, quando foi atingida pela rabeta conduzida por um rapaz conhecido apenas como Valdo.

VEJA MAIS

image Homem é preso em flagrante com 120 tabletes de droga dentro de embarcação em Salinópolis
As investigações começaram no início de setembro, após denúncias de que uma associação criminosa utilizava rotas fluviais para o transporte de drogas

image Mulher é presa com mais de 13 kg de skunk em embarcação no porto de Terra Santa
A suspeita foi abordada logo depois de sair do banheiro e, ao verificarem os pertences dela, foram encontrados 12 tabletes de entorpecente escondidos nas bagagens

De acordo com moradores da área onde ocorreu o acidente, a embarcação que colidiu com a vítima estaria lotada e equipada com um motor de carro. O condutor teria parado para tentar prestar socorro, mas o homem morreu ainda no local. O corpo foi transportado na própria rabeta até o terminal hidroviário da comunidade, onde moradores se aglomeraram.

O suspeito se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, acompanhado de várias pessoas. Policiais militares e civis estiveram no porto para acompanhar a ocorrência. A polícia não detalhou sobre os procedimentos adotados em relação ao homem envolvido no acidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

acidente com embarcações

abaetetuba

homem morre
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de tentativa de homicídio é localizado em bar após o crime, em Dom Eliseu

A vítima foi socorrida e levada a um hospi​tal. Após avaliação médica, foi confirmado que o homem não corre risco de morte.

22.09.25 22h50

POLÍCIA

Suspeito de assaltar farmácia e roubar celular de vítima é preso em Belém

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam para localizar e prender o segundo suspeito, que também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça

22.09.25 22h00

TRAGÉDIA

Motociclista morre em grave acidente de trânsito no sudeste paraense

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e identificar possíveis responsabilidades

22.09.25 21h15

POLÍCIA

Homem morre ao ser atingido por embarcação em Abaetetuba

A vítima estava retornando para casa, após deixar a esposa em um evento religioso, quando o  acidente ocorreu

22.09.25 20h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

DJ morre em acidente de moto após cair em igarapé em Santo Antônio do Tauá

Segundo informações preliminares que circulam nas redes sociais, Juninho retornava de um evento quando perdeu o controle da moto ao atravessar a ponte de um igarapé

21.09.25 16h51

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga em Tomé-Açu

O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

22.09.25 9h03

EXECUÇÃO

Vigilante é morto a tiros em posto de combustível em Portel, no Marajó

A vítima, que atuava como vigilante, estava voltando do trabalho no momento em que tudo ocorreu, de acordo com as primeiras informações sobre o caso

21.09.25 14h27

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

O crime ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Amparo

22.09.25 9h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda