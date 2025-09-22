Homem morre ao ser atingido por embarcação em Abaetetuba

Um homem morreu no início da noite deste domingo (21) após ser atingido por uma embarcação do tipo rabeta no rio Furo Grande, comunidade Santa Terezinha, nas ilhas de Abaetetuba, no nordeste paraense.

A vítima, identificada como José Benedito, havia atravessado o rio para deixar a esposa em uma programação religiosa e retornava para casa por volta das 18h30, quando foi atingida pela rabeta conduzida por um rapaz conhecido apenas como Valdo.

VEJA MAIS



De acordo com moradores da área onde ocorreu o acidente, a embarcação que colidiu com a vítima estaria lotada e equipada com um motor de carro. O condutor teria parado para tentar prestar socorro, mas o homem morreu ainda no local. O corpo foi transportado na própria rabeta até o terminal hidroviário da comunidade, onde moradores se aglomeraram.

O suspeito se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, acompanhado de várias pessoas. Policiais militares e civis estiveram no porto para acompanhar a ocorrência. A polícia não detalhou sobre os procedimentos adotados em relação ao homem envolvido no acidente.