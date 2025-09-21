Vigilante é morto a tiros em posto de combustível em Portel, no Marajó

Um homem identificado como Rógerio Gomes do Amaral Júnior foi morto a tiros na manhã deste domingo (21), em um posto de combustível no município de Portel, na região do arquipélago do Marajó. O crime ocorreu por volta das 6h13. A vítima, que atuava como vigilante, estava voltando do trabalho no momento em que tudo ocorreu, de acordo com as primeiras informações sobre o caso.

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento registraram toda a ação criminosa. Nas gravações, Rógerio aparece sentado em sua motocicleta, com a cabeça abaixada, quando o autor se aproxima atirando, sem chance de defesa à vítima. O suspeito chega a colidir com a moto da vítima, que tenta reagir, mas é atingida com pelo menos três disparos na cabeça e cai ao chão.

Após efetuar os disparos, o homem retorna até a motocicleta e, em seguida, volta ao corpo do vigilante, aparentemente à procura de algo. Na sequência, ele levanta a moto de Rógerio e a derruba sobre o corpo dele. O atirador fugiu. E, até a tarde deste domingo, não havia sido localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Informações da polícia apontam que a motocicleta utilizada pelo criminoso havia sido roubada de um mototaxista e foi abandonada pouco depois em uma rua do bairro Portelinha. Além disso, o suspeito homem fugiu a pé até um porto da cidade, de onde embarcou em uma rabeta em direção à zona rural. No entanto, essas versões ainda não foram confirmadas oficialmente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma guarnição da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil também estiveram na área e iniciaram as buscas pelo suspeito. Durante a perícia, foram recolhidos seis estojos de munição calibre 9mm.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.