DJ morre em acidente de moto após cair em igarapé em Santo Antônio do Tauá

Carlos Maciel dos Santos Júnior, mais conhecido como "DJ Juninho Show", morreu após um acidente de motocicleta neste domingo (21), em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. Ele era bastante conhecido no município. A morte foi confirmada pela Prefeitura de Santo Antônio do Tauá. Juninho era servidor da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota divulgada nas redes sociais.

Segundo informações preliminares que circulam nas redes sociais, Juninho retornava de um evento quando perdeu o controle da moto ao atravessar a ponte de um igarapé e caiu na água. Moradores do entorno ainda encontraram o corpo e conseguiram retirá-lo, mas Juninho já estava sem vida. Imagens nas redes sociais mostram o momento em que dois homens tentam ajudar o artista.

A suspeita é de que ela tenha se afogado. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades. A causa da morte ainda não foi detalhada oficialmente até a tarde deste domingo (21).

Nas redes sociais, conhecidos e admiradores do DJ manifestaram pesar e lembraram da trajetória de Juninho. “Vai deixar saudades”, diz um comentário. “Era um ótimo profissional”, relata outra pessoa.

Reconhecido no município onde morava, a perda repentina do DJ foi lembrada por quem o conhecia: ”A cidade inteira entrou em luto. Era uma grande pessoa. Infelizmente perdemos tão precocemente”, descreve uma moradora.

“Era uma pessoa tão boa, um parceiro. Que Deus o receba em seus braços”, lembra outro comentário. “Quem o conhecia pessoalmente sabe o quanto o Juninho era gente boa. Ele deixará muitas saudades”, lamenta um outro perfil.

Em nota, a Prefeitura de Santo Antônio do Tauá manifestou profundo pesar pelo falecimento de Juninho. "Carlos Maciel era servidor dedicado da Secretaria Municipal de Saúde, onde exerceu com compromisso e responsabilidade sua função. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto a todos", completa o comunicado.

Já a Polícia Civil informou que a delegacia de Santo Antônio do Tauá apura as circunstâncias da morte. "A vítima foi identificada como Carlos Maciel dos Santos Junior. Testemunhas são ouvidas", detalha a PC.