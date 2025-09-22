Motociclista morre em grave acidente de trânsito no sudeste paraense

Um homem, identificado como Diego Nascimento Santos, morreu em um acidente de trânsito registrado no final da tarde de sábado (20), na Vicinal da Gaúcha, localizada a cerca de 7 km da zona urbana de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará.

Diego conduzia uma motocicleta Honda/NXR 150, de placa MXC 1G85. De acordo com informações da polícia, o veículo se envolveu em uma colisão com um automóvel Chevrolet Astra. Até o momento, não foram divulgados maiores detalhes sobre o caso.

O homem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local.

A Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus do Tocantins instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e identificar possíveis responsabilidades.