Suspeito de assaltar farmácia e roubar celular de vítima é preso em Belém

Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana da Sacramenta, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela prática de roubo majorado.

O crime ocorreu em 25 de março deste ano, quando uma farmácia, localizada nas proximidades da praça do Marex, foi alvo da ação criminosa. Na ocasião da prisão, o aparelho celular subtraído já havia sido recuperado e devolvido à vítima.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam para localizar e prender o segundo suspeito, que também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Após a captura, o preso foi conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.