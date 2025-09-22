Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de assaltar farmácia e roubar celular de vítima é preso em Belém

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam para localizar e prender o segundo suspeito, que também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça

O Liberal

Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana da Sacramenta, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela prática de roubo majorado.

O crime ocorreu em 25 de março deste ano, quando uma farmácia, localizada nas proximidades da praça do Marex, foi alvo da ação criminosa. Na ocasião da prisão, o aparelho celular subtraído já havia sido recuperado e devolvido à vítima.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam para localizar e prender o segundo suspeito, que também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Após a captura, o preso foi conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prisão em belém

roubo

assalto a farmácia

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de assaltar farmácia e roubar celular de vítima é preso em Belém

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam para localizar e prender o segundo suspeito, que também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça

22.09.25 22h00

TRAGÉDIA

Motociclista morre em grave acidente de trânsito no sudeste paraense

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e identificar possíveis responsabilidades

22.09.25 21h15

POLÍCIA

Homem morre ao ser atingido por embarcação em Abaetetuba

A vítima estava retornando para casa, após deixar a esposa em um evento religioso, quando o  acidente ocorreu

22.09.25 20h41

MISTÉRIO

Homem é encontrado morto com marcas de tiros na orla de Marabá

A Polícia Civil investiga o caso, para identificar a autoria e a motivação do assassinato

22.09.25 19h28

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

DJ morre em acidente de moto após cair em igarapé em Santo Antônio do Tauá

Segundo informações preliminares que circulam nas redes sociais, Juninho retornava de um evento quando perdeu o controle da moto ao atravessar a ponte de um igarapé

21.09.25 16h51

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga em Tomé-Açu

O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

22.09.25 9h03

EXECUÇÃO

Vigilante é morto a tiros em posto de combustível em Portel, no Marajó

A vítima, que atuava como vigilante, estava voltando do trabalho no momento em que tudo ocorreu, de acordo com as primeiras informações sobre o caso

21.09.25 14h27

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

O crime ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Amparo

22.09.25 9h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda