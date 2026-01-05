Suspeito de tentar assaltar casa morre após confronto com a PM em Santa Izabel do Pará

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar no fim da noite de domingo (4/1) em Santa Izabel do Pará, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ele era suspeito de participar do roubo a uma casa.

A PM soube do crime por volta das 22h40, depois que soube de um possível assalto a uma loja. Uma guarnição do 12º Batalhão se deslocou ao local e viu que não havia sinais de arrombamento no estabelecimento. No entanto, um morador informou aos agentes de um roubo a uma residência.

Os policiais seguiram até o imóvel e o cercaram. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito portava uma arma longa, do tipo cartucheira, e tentou apontá-la contra um militar, que o baleou.

Na casa, três pessoas estavam com os pés e mãos amarrados. Elas foram resgatadas. Um outro homem, que também ainda não teve o nome revelado e que participou do assalto, conseguiu fugir pelo quintal. Até o momento, ele não foi localizado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.