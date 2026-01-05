Capa Jornal Amazônia
Polícia Civil investiga morte de jovem baleado por sargento da PM em Abaetetuba

O caso ocorreu na Vila de Beja na noite de domingo (4)

O Liberal
Polícia Civil investiga morte de jovem baleado por sargento da PM em Abaetetuba. (Foto: Redes Sociais)

A Polícia Civil investiga a morte do mecânico montador Edney Pinheiro Cordeiro, de 25 anos, baleado por um sargento da Polícia Militar em Abaetetuba. O caso ocorreu na noite de domingo (4), na Vila de Beja, zona rural do município do nordeste do Pará. De acordo com a instituição, o autor do disparo estava fora de serviço no momento do crime e foi preso em flagrante.

“A Polícia Civil informa que a vítima foi morta por disparo de arma de fogo efetuado por um sargento da Polícia Militar, que se encontrava fora de serviço no momento do fato. A equipe da PC esteve no local e acionou a Polícia Científica para a realização de exames periciais e remoção do corpo. Imagens de câmeras de monitoramento foram solicitadas para auxiliar na elucidação da dinâmica do caso. O policial militar foi preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso, e o inquérito policial segue em andamento para apuração dos fatos”, comunicou.

Em entrevista ao O Liberal, uma familiar de Edney apresentou a versão da família sobre o ocorrido. Segundo ela, Edney morava com a mãe no Ramal do Maranhão e, por volta de 17h30, saiu de casa para participar do aniversário de um amigo. Durante a comemoração, ele decidiu ir até um bar da localidade para comprar bebida.

A família informou que testemunhas relataram que o policial militar já estava no estabelecimento desde cedo ingerindo bebida alcoólica. Conforme o relato, no momento em que o carro de Edney parou em frente ao local, o policial teria aguardado o jovem entrar no estabelecimento para efetuar o disparo, sem que houvesse qualquer diálogo ou discussão prévia entre os dois.

Segundo os familiares, Edney estava acompanhado da namorada, que permaneceu dentro do carro aguardando enquanto ele foi comprar a bebida. O jovem foi atingido por um disparo no peito, não tendo reação. Ainda segundo a família, durante o interrogatório, o policial alegou ter visto algo no cós da calça de Edney e, por isso, teria atirado ao acreditar que o jovem cometeria um roubo. Essa versão é contestada pelos familiares, que afirmaram que Edney não tem envolvimento com crimes e nunca foi preso.

Outro ponto destacado pela família foi a retirada de uma câmera de monitoramento que existia no estabelecimento. Conforme o relato, tratava-se de uma câmera do tipo rosqueável e, quando os familiares chegaram ao local para tentar obter as imagens, perceberam que o equipamento havia sido removido.

Na delegacia, os familiares relataram que se sentiram desassistidos e afirmaram que o policial não foi tratado inicialmente como autor do homicídio. A família informou ainda que só conseguiu atendimento após a contratação de um advogado.

Os familiares afirmam que Edney não tinha nenhuma arma branca ou de fogo quando entrou no estabelecimento e que a faca que aparece ao lado do corpo em imagens que circulam nas redes sociais teria sido colocada no local após a morte do jovem. Edney Pinheiro Cordeiro deixou um filho de 4 anos. O inquérito policial segue em andamento para apurar todas as circunstâncias do homicídio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

