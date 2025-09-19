Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é presa com mais de 13 kg de skunk em embarcação no porto de Terra Santa

A suspeita foi abordada logo depois de sair do banheiro e, ao verificarem os pertences dela, foram encontrados 12 tabletes de entorpecente escondidos nas bagagens

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os 12 tabletes de skunk encontrados pela Polícia Militar do Pará com a suspeita. (Foto: Divulgação | Ascom PMPA)

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar no início da noite desta quinta-feira (18/9), ao ser flagrada transportando mais de 13 quilos de skunk no porto hidroviário de Terra Santa, no oeste do Pará.

A prisão ocorreu por volta das 18h30, durante a Operação Tolerância Zero. Policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar (BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional I (CPR-I), realizavam fiscalização de rotina em uma embarcação da linha fluvial Terra Santa/Santarém, quando perceberam uma movimentação suspeita.

Segundo a PM, os agentes observaram uma passageira que demonstrou nervosismo e se deslocou rapidamente em direção ao banheiro feminino, deixando sob sua rede uma mala preta e uma mochila. A suspeita foi abordada logo depois de sair do banheiro e, ao verificarem os pertences dela, foram encontrados 12 tabletes de entorpecente escondidos nas bagagens.

VEJA MAIS

image Mulher com 46 porções de drogas é presa por tráfico em Augusto Corrêa
A Polícia Civil constatou que a casa onde a suspeita estava funcionava como ponto de venda de entorpecentes

image Três novas drogas são identificadas no Brasil; saiba quais são, seus efeitos e riscos
Alerta do governo federal aponta circulação de substâncias psicoativas inéditas no país

Natural de Parintins, no Amazonas, a suspeita confessou ser a proprietária dos volumes e recebeu voz de prisão em flagrante, ainda conforme a Polícia Militar. O material apreendido totalizou 13,18 kg.

O comandante do 41º BPM, major Loris Figueira, destacou a importância da ação: “Estamos reforçando a fiscalização fluvial e intensificando as abordagens para coibir o transporte de drogas pela região. Essa prisão demonstra o comprometimento da Polícia Militar em proteger a população e combater de forma rigorosa o crime na Amazônia”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

é presa

com mais de 13 kg

skunk

embarcação

porto

terra santa

tráfico de drogas

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é presa com mais de 13 kg de skunk em embarcação no porto de Terra Santa

A suspeita foi abordada logo depois de sair do banheiro e, ao verificarem os pertences dela, foram encontrados 12 tabletes de entorpecente escondidos nas bagagens

19.09.25 17h47

POLÍCIA

Clientes de estabelecimento são assaltados por dupla em moto no bairro do Marco, em Belém

Uma câmera de segurança registrou o roubo e mostra que o crime ocorreu na tarde de quinta-feira (18/9)

19.09.25 17h04

POLÍCIA

Mulher com 46 porções de drogas é presa por tráfico em Augusto Corrêa

A Polícia Civil constatou que a casa onde a suspeita estava funcionava como ponto de venda de entorpecentes

19.09.25 14h33

ACIDENTE COM MORTE

Motociclista morre em acidente de trânsito em Ulianópolis

O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (18)

19.09.25 14h07

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Adolescente de 16 anos é morta a tiros no Marajó

A vítima estava caminhando com o namorado quando os dois foram abordados por um homem armado

18.09.25 11h17

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto com marca de tiro na BR-316, em Capanema

O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), nas proximidades da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Capanema

19.09.25 13h04

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito morre em intervenção policial na BR-010 após roubo em São Miguel do Guamá

O caso foi registrado na noite de quinta-feira (18), no km 18 da rodovia, sentido Santa Maria do Pará

19.09.25 12h32

EITA!

Ponte de porto privado desaba em Barcarena; causas ainda são desconhecidas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trabalhadores que estavam próximos ao local se assustando com a situação

18.09.25 23h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda