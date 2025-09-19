Mulher é presa com mais de 13 kg de skunk em embarcação no porto de Terra Santa

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar no início da noite desta quinta-feira (18/9), ao ser flagrada transportando mais de 13 quilos de skunk no porto hidroviário de Terra Santa, no oeste do Pará.

A prisão ocorreu por volta das 18h30, durante a Operação Tolerância Zero. Policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar (BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional I (CPR-I), realizavam fiscalização de rotina em uma embarcação da linha fluvial Terra Santa/Santarém, quando perceberam uma movimentação suspeita.

Segundo a PM, os agentes observaram uma passageira que demonstrou nervosismo e se deslocou rapidamente em direção ao banheiro feminino, deixando sob sua rede uma mala preta e uma mochila. A suspeita foi abordada logo depois de sair do banheiro e, ao verificarem os pertences dela, foram encontrados 12 tabletes de entorpecente escondidos nas bagagens.

Natural de Parintins, no Amazonas, a suspeita confessou ser a proprietária dos volumes e recebeu voz de prisão em flagrante, ainda conforme a Polícia Militar. O material apreendido totalizou 13,18 kg.

O comandante do 41º BPM, major Loris Figueira, destacou a importância da ação: “Estamos reforçando a fiscalização fluvial e intensificando as abordagens para coibir o transporte de drogas pela região. Essa prisão demonstra o comprometimento da Polícia Militar em proteger a população e combater de forma rigorosa o crime na Amazônia”, afirmou.