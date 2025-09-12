Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Três novas drogas são identificadas no Brasil; saiba quais são, seus efeitos e riscos

Alerta do governo federal aponta circulação de substâncias psicoativas inéditas no país

Hannah Franco
fonte

Governo alerta para 3 novas drogas no Brasil; veja os riscos (Pexels)

O governo federal emitiu um alerta para a presença de três novas drogas psicoativas em circulação no Brasil. A notificação partiu do Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR), vinculado à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As substâncias foram detectadas em produtos estrangeiros e em exames toxicológicos de pacientes, e algumas delas possuem potente ação no sistema nervoso, incluindo um opioide sintético altamente perigoso.

VEJA MAIS

image Carga de 26 kg de skunk é apreendida escondida em ônibus na BR-316, em Santa Maria do Pará
O droga foi encontrada na noite de quinta-feira (11), armazenada em uma caixa de papelão no compartimento de bagagens do coletivo

image Brasileiro preso por tráfico de drogas na Tailândia recebe perdão de rei e tem pena reduzida

Quais são as novas drogas encontradas no Brasil?

O SAR identificou três novas substâncias até então inéditas no país:

  • Duas substâncias presentes nos "Magic Mushroom Gummies": doces industrializados da marca TRE House, comercializados no exterior.
  • N-pirrolidino protonitazeno: um opioide sintético potente, encontrado após exame toxicológico em um paciente.

As duas primeiras substâncias já foram detectadas em países como Chile, Canadá e Bélgica, mas é a primeira vez que aparecem no Brasil. Já o N-pirrolidino protonitazeno também foi registrado anteriormente no Canadá, França e Alemanha.

Como essas drogas chegaram ao Brasil?

As substâncias presentes nos Magic Mushroom Gummies foram detectadas em um produto importado. A análise foi feita pela Científica de Santa Catarina, com apoio da Polícia Federal.

O opioide sintético foi identificado pelo Laboratório de Toxicologia Analítica e pelo CIATox-Campinas, após a internação de um paciente que relatou ter consumido álcool junto com um comprimido desconhecido.

O Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR) é uma ferramenta gerida pela Senad, integrada ao Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas

substância química
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

EXPANSÃO

Pontos de recarga de veículos elétricos no Brasil crescem 14% em seis meses

Os dados são da Tupi Mobilidade, em parceria com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

12.09.25 17h33

TêNIS

João Fonseca abre participação do Brasil na Davis, em difícil desafio na Grécia

Bem colocado no ranking mundial, Fonseca não teve grandes apresentações recentemente

12.09.25 14h58

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Irmão de Suzane von Richthofen ameaça chamar a polícia após visita surpresa da irmã

Encontro inesperado entre irmãos revive polêmica do caso Von Richthofen e causa tensão familiar em 2025

11.09.25 11h59

RACISMO

VÍDEO: Funcionária de farmácia é vítima de racismo no 1º dia de trabalho: 'Escurecendo a loja'

Rede Raia Drogasil teve de pagar R$ 56 mil de indenização à ex-funcionária

12.09.25 9h13

abaixo-assinado

Vizinhos fazem abaixo-assinado para expulsar casal Nardoni de bairro em São Paulo; entenda

Moradores entregam documento ao Ministério Público com mais de duas mil assinaturas

11.09.25 23h46

BRASIL

Jovem é presa por cobrar para apagar fofoca publicada nas redes sociais

Suspeita de 21 anos é investigada pelos crimes de extorsão, difamação e injúria praticados em redes sociais

12.09.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda