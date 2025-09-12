Três novas drogas são identificadas no Brasil; saiba quais são, seus efeitos e riscos

O governo federal emitiu um alerta para a presença de três novas drogas psicoativas em circulação no Brasil. A notificação partiu do Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR), vinculado à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As substâncias foram detectadas em produtos estrangeiros e em exames toxicológicos de pacientes, e algumas delas possuem potente ação no sistema nervoso, incluindo um opioide sintético altamente perigoso.

VEJA MAIS

Quais são as novas drogas encontradas no Brasil?

O SAR identificou três novas substâncias até então inéditas no país:

Duas substâncias presentes nos " Magic Mushroom Gummies ": doces industrializados da marca TRE House, comercializados no exterior.

": doces industrializados da marca TRE House, comercializados no exterior. N-pirrolidino protonitazeno: um opioide sintético potente, encontrado após exame toxicológico em um paciente.

As duas primeiras substâncias já foram detectadas em países como Chile, Canadá e Bélgica, mas é a primeira vez que aparecem no Brasil. Já o N-pirrolidino protonitazeno também foi registrado anteriormente no Canadá, França e Alemanha.

Como essas drogas chegaram ao Brasil?

As substâncias presentes nos Magic Mushroom Gummies foram detectadas em um produto importado. A análise foi feita pela Científica de Santa Catarina, com apoio da Polícia Federal.

O opioide sintético foi identificado pelo Laboratório de Toxicologia Analítica e pelo CIATox-Campinas, após a internação de um paciente que relatou ter consumido álcool junto com um comprimido desconhecido.

O Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR) é uma ferramenta gerida pela Senad, integrada ao Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid).