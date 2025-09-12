Carga de 26 kg de skunk é apreendida escondida em ônibus na BR-316, em Santa Maria do Pará

Cerca de 26 kg de skunk, conhecida popularmente como ‘supermaconha’ modificada em laboratório, foram apreendidos dentro de um ônibus de viagens na BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do estado. A droga foi localizada durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quinta-feira (11), no KM 102. O proprietário do entorpecente não foi localizado.

A apreensão ocorreu por volta das 20h10. De acordo com a PRF, os agentes abordaram, na frente da Unidade Operacional (UOP), um ônibus de viagem interestadual que havia saído de Belém com destino a Fortaleza, no estado do Ceará. Durante a inspeção no compartimento de bagagens, os policiais encontraram uma caixa de papelão, na qual estavam 25 tabletes de uma substância que aparentava ser skunk. Após a apreensão e pesagem, foi verificado que se tratava de 26 kg da droga.

O condutor do ônibus, a carga não tinha dono, pois havia sido despachada como encomenda e a pessoa faria a retirada somente no destino final do ônibus. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e levada, juntamente com o motorista, para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará para os procedimentos cabíveis referentes ao tráfico de drogas.