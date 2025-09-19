Capa Jornal Amazônia
Mulher com 46 porções de drogas é presa por tráfico em Augusto Corrêa

A Polícia Civil constatou que a casa onde a suspeita estava funcionava como ponto de venda de entorpecentes

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido por policiais civis e militares com a suspeita. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil na última quinta-feira (18/9) por tráfico de drogas em Augusto Corrêa, região nordeste do Pará. A ação contou com a ajuda da Polícia Militar.

Durante diligências na zona rural do município, os policiais identificaram intensa movimentação de pessoas e consumo de drogas em um imóvel ligado a um foragido do sistema penitenciário. Com o apoio da Polícia Militar, a equipe cercou o local e, após busca domiciliar, apreendeu 46 porções de material análogo a óxi, prontas para venda.

Segundo a PC, no imóvel estavam a mulher, irmã do fugitivo, que era responsável pelo local, e um homem, que seria usuário de drogas. Ficou constatado que o endereço funcionava como ponto de venda de entorpecentes, administrado por ela, enquanto o foragido se abrigava esporadicamente.

A mulher foi autuada em flagrante e encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Punição 

A legislação brasileira estabelece punição de cinco a 15 anos de reclusão para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

