Homem é preso em flagrante com 120 tabletes de droga dentro de embarcação em Salinópolis

As investigações começaram no início de setembro, após denúncias de que uma associação criminosa utilizava rotas fluviais para o transporte de drogas

O Liberal
fonte

Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante durante operação conjunta entre DENARC, NIP e DFLU (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas neste domingo (21) em Salinópolis, no nordeste paraense. Durante a ação, 120 tabletes de substância análoga à cocaína foram apreendidos em uma embarcação. As investigações começaram no início de setembro, após denúncias de que uma associação criminosa utilizava rotas fluviais para o transporte de drogas. A operação foi realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia Fluvial (DFLU) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

As apurações preliminares indicavam que a organização planejava transportar uma grande quantidade de entorpecentes, com origem em Belém ou Salinópolis. Com base no trabalho de inteligência, os policiais identificaram a embarcação suspeita. “No início de setembro, nossa equipe de inteligência identificou movimentações suspeitas e passou a monitorar a embarcação. A ação foi planejada com cuidado para garantir a segurança de todos e o êxito da operação”, explica o delegado David Bahury, diretor em exercício da Denarc.

No dia 17 de setembro, as equipes receberam a informação de que a embarcação estava navegando pelo rio e iniciaram o monitoramento à distância. Dois dias depois, no dia 19, a embarcação foi localizada e abordada em um ponto do rio próximo à cidade de Salinópolis. A bordo estavam seis tripulantes, entre eles o suspeito apontado como responsável pela carga ilícita.

Vistoria

Durante a vistoria, os policiais encontraram um fundo falso na popa da embarcação, abaixo do fogão da cozinha. No compartimento, foram apreendidas três sacas de sarrapilheira e duas bolsas de viagem contendo materiais embalados em fita adesiva e com substância de cor branca, totalizando 120 tabletes de cocaína.

O comandante da embarcação declarou que a viagem tinha como objetivo transportar combustível para outra embarcação no Maranhão e negou saber da presença da droga. No entanto, os demais tripulantes confirmaram que o serviço havia sido contratado pelo suspeito, que também fornecia as instruções de navegação. A confirmação foi reforçada após a análise das mensagens no celular do investigado.

“A abordagem exigiu precisão e planejamento. As equipes atuaram de forma integrada, interceptando a embarcação no momento certo para evitar que o entorpecente chegasse ao destino final”, afirma o delegado Renan Andrew, diretor em exercício da DFLU.

Além da droga, os policiais apreenderam uma mala contendo um detector de metais, carregador de telefone via satélite, rastreador, manuais de aparelhos de comunicação, um celular, roupas, objetos pessoais e documentos. O suspeito, a droga e os materiais apreendidos foram apresentados na sede da Denarc para os procedimentos cabíveis.

Palavras-chave

polícia

prisão

tráfico de drogas

salinópolis
