Suspeito de tentativa de homicídio é localizado em bar após o crime, em Dom Eliseu

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante um homem suspeito de tentativa de homicídio, em Dom Eliseu, no sudeste paraense. A ação foi registrada após a sobrinha da vítima procurar a delegacia e relatar que o tio havia sido atacado com golpes de faca. O caso ocorreu no último sábado (20).

A partir da denúncia, os policiais iniciaram diligências na região e localizaram o suspeito em um bar. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A vítima foi socorrida e levada a um hospi​tal. Após avaliação médica, foi confirmado que o homem não corre risco de morte.

A Polícia Civil informou que segue com as investigações para apurar as circunstâncias do crime, a motivação da agressão e se há outros envolvidos no caso.