Homem mata a irmã grávida e o cunhado a facadas em Parauapebas

Mariane Barbosa de Oliveira e Erivelton dos Santos Alves foram assassinados a facadas na noite de segunda-feira (24/2), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, Maurício Barbosa de Oliveira, foi preso em flagrante. Ele é irmão de Mariane, que estava grávida de nove meses, e cunhado de Erivelton.

Uma testemunha disse ao portal Correio de Carajás que Maurício seria usuário de drogas e que teria chegado na casa das vítimas, na Rua Nova, na Palmares II, zona rural do município, supostamente sob efeito de entorpecentes.

A princípio, ele chegou até o quarto onde Erivelton estava dormindo para tentar esfaqueá-lo, mas Mariane impediu o ataque. No entanto, ela foi atingida com, pelo menos, cinco facadas durante a confusão. O marido dela foi esfaqueado seis vezes.

Um familiar ainda teria flagrado Maurício saindo do imóvel com a televisão do casal. Ainda conforme o portal Correio de Carajás, Erivelton, que era cabeleireiro, vinha recebendo ameaças de morte pelo cunhado, mas a motivação não foi revelada. Segundo a Polícia Militar, além da televisão, o suspeito tentou subtrair outros pertences da casa de Mariane.

Quando a PM chegou no local, moradores já haviam imobilizado e amarrado o suspeito. Com isso, os militares conduziram o homem até a Polícia Civil. Ele foi apresentado na 20ª Seccional Urbana. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Mariane era mãe de outras três crianças, que estavam na casa na hora em que Maurício chegou na residência e foram responsáveis por pedirem ajuda às vítimas.