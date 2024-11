Homem é preso por homicídio qualificado de idoso no Marajó

Um homem foi preso nesta segunda-feira (11/11) suspeito de matar um idoso no Marajó no início deste mês. A justiça determinou a prisão preventiva do suspeito pela prática do crime de homicídio qualificado. O mandado foi cumprido pela Polícia Civil da Delegacia de Salvaterra.

A ação foi iniciada após investigações constatarem que, no dia 04 de novembro deste ano, um homem de 74 anos, havia sido assassinado na residência dele, localizada na Vila Condeixa. O laudo de exame cadavérico revelou que a vítima sofreu múltiplos ferimentos, resultante de diversos golpes em regiões frontais do corpo, indicando que houve enfrentamento e tentativa de fuga antes do óbito.

Os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito do crime, conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para a execução dos procedimentos legais cabíveis.