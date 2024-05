Idoso é morto a facadas e suspeito é preso no Marajó

Um idoso identificado como Gerson Silva Rodrigues, de 78 anos, foi morto a facadas nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (15/05), no município de Soure, no Marajó. Após o crime, uma ação foi montada pela Polícia Civil e Militar para capturar o suspeito do assassinato, que foi capturado em uma área rural.

De acordo com as investigações policiais, a motivação do crime seria que a vítima teria se recusado a realizar uma venda ao suspeito por estar fora do horário de atendimento. No entanto, populares da área informaram que o suspeito teria tentado assaltar o estabelecimento da vítima, que fica localizado na Nona rua, no bairro do Pacoval. Durante a ação, o idoso foi atacado e golpeado com uma arma branca.

Ainda segundo as testemunhas, o suspeito parecia estar transtornado e, possivelmente, sob o efeito de alguma substância química. No entanto, somente as investigações das autoridades policiais poderão comprovar se o suspeito tinha ou não feito o uso de entorpecentes.

Após a prisão do suspeito, que ocorreu por volta de 11h30, ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos na Delegacia da Polícia Civil de Soure. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime de latrocínio foi preso em flagrante durante uma ação conjunta da delegacia de Soure e Polícia Militar.