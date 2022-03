Homem embriagado é arrastado por carro enquanto dormia no meio da rua; veja

Na manhã desta quarta-feira (9), câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem, que estaria supostamente embriagado e acabou adormecendo no meio da via, é atropelado por um carro de passeio. A vítima estava na rua São João, no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua. O flagrante foi mostrado pelo perfil Guerreiros do Pará, no Instagram.

Até o momento, a vítima não foi identificada. Também não se sabe o estado de saúde do homem. Por meio das imagens é possível observar que o motorista do carro faz uma curva fechada para direita e passa por cima das pernas do homem, que é arrastado por alguns metros.

Usuários da web defendem que o condutor do veículo não teria conseguido vizualizar o homem estendido no chão e, por isso, teria prosseguido a viagem sem prestar socorro.

A reportagem procurou a Polícia Civil para comentar o caso. A instituição disse que o caso foi registrado pela delegacia do bairro Jaderlândia, em Ananindeua. O condutor responsável pelo acidente se apresentou e prestou esclarecimentos sobre o caso. Ele responderá por lesão corporal no trânsito.