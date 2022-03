Atingido por retrovisor de van, homem morre atropelado na BR-316, em Ananindeua

Um homem morreu atropelado na rodovia BR-316, em Ananindeua, na manhã desta quarta-feira (2). O acidente ocorreu no bairro Águas Brancas, no sentido da saída de Belém.

Segundo policiais militares do 30º BPM, o homem atravessava a rodovia federal quando o retrovisor de uma van bateu em seu rosto. Ele acabou sendo jogado para baixo de um caminhão, sendo atropelado. Morreu na hora.

O acidente ocorreu a poucos metros de uma passarela - que permite a travessia de modo seguro no perímetro, marcado por trânsito muito intenso e de grande risco para travessias fora de local sinalizado.

A vítima ainda não foi identificada. Agentes do Detran orientam o fluxo de veículos. Policiais militares estão no local, assim como a Polícia Científica. O condutor da van seguiu viagem. O motorista do caminhão foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil para ser ouvido em depoimento.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.