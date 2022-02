No Baixo Amazonas, homem para o carro para urinar na estrada e é atropelado

Segundo familiares, o estado de saúde de Junio Pires Maranhão, de 29 anos, é grave. Ele foi atropelado na zona rural de Monte Alegre, na região do Baixo Amazonas, na noite da última quinta-feira (17). Com informações do site Folha do Progresso.

Os familiares souberam por testemunhas que o local do acidente com Junio Maranhão foi na Comunidade de Três Bocas. Era de noite e Junio tinha deixado os pais na comunidade.

Ele precisaria voltar para a cidade de Monte Alegre, justo para fazer companhia ao cunhado doente. Na saída do ramal, ainda na área rural, ele resolveu fazer uma parada para urinar.

Os moradores contaram que antes de entrar no carro, Junio foi atropelado intencionalmente por um veículo. A vítima foi socorrida por populares com fraturas no braço, perna, na clavícula e na bacia.

O suspeito de ser o responsável pelo atropelamento fugiu do local e ainda não foi identificado. O atropelamento foi registrado na Delegacia de Monte Alegre e um inquérito deverá ser aberto para investigar as circunstâncias do acidente e se, de fato, o condutor atropelou Junio, com intenção dolosa.