Homem em situação de rua sofre tentativa de homicídio em Castanhal

Um homem identificado como Marlon Max Moraes Monteiro, de 28 anos, foi atingido por um tiro na cabeça e outro no braço, por volta das 21h30, na feira da Ceasa, em Castanhal, nordeste do estado.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, sendo posteriormente transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua.

De acordo com o comandante do 5° Batalhão de Policiamento Militar, Coronel Galhardo, a vítima é uma pessoa em situação de rua que costuma circular na área da Ceasa, localizada no Centro de Castanhal. “Pelo o que apuramos o rapaz é morador da área. E na hora que foi atingido estava sozinho. Não sabemos ainda as circunstâncias do crime. O irmão da vítima contou que ele seria usuário de drogas”, disse.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Castanhal. Os autores do crime ainda não foram identificados. Não se tem notícias sobre o estado de saúde da vítima.

Morte natural

Na manhã desta quinta-feira (1º), um homem sem identificação foi encontrado morto por populares também na área da feira da Ceasa. De acordo com a Polícia Militar, aparentemente a morte ocorreu por causas naturais, pois o corpo não apresentava marcas de agressão ou perfuração por arma branca. O corpo foi levado para o Centro de Perícias Científicas de Castanhal.