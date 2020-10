Morador de rua é morto com seis facadas

Na madrugada desta quarta-feira (21), um morador de rua não identificado, foi morto com seis facadas, em frente a uma vila, na rua Major Gabriel, no Centro de Manaus.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os moradores da vila relataram que ouviram gritos do homem e, quando saíram das casas viram ele ensanguentado de bruços na calçada.

A perícia constatou que a vítima foi morta com seis golpes de arma branca. A faca usada no assassinato foi achada ao lado do corpo da vítima. Policiais militares foram acionados, mas não encontraram nenhum suspeito do homicídio.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), localizado na Norte da capital amazonense.

A DEHS já está investigando o caso para chegar aos autores do crime.