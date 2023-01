Homem em situação de rua morre após queda tentando pegar manga na Pedreira

Um acidente, na manhã desta segunda-feira, 23, tirou a vida de um homem em situação de rua, no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima ainda não foi identificada, pois não estava de posse de nenhum documento. Segundo informações preliminares, o homem estaria tentando pegar manga, no alto de uma árvore, quando teria sofrido uma descarga elétrica, caído e batido a cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na avenida Pedro Miranda com a travessa Vileta. O trânsito no local segue lento.

O caso foi abordado ao vivo durante o LibNews. Assista:

