Homem é morto a tiros no quintal da própria casa em Pau D’Arco (PA)

Um homem, identificado como Valdir Severiano da Rocha, de 35 anos, foi morto a tiros na madrugada do último domingo (22), no município de Pau D’Arco, no interior do Pará. A vítima foi encontrada sem vítima no quintal da casa onde morava. O homicídio doloso está sendo investigado pela delegacia do município.

De acordo a Polícia Civil, Valdir foi alvejado por disparos de arma de fogo. No local, onde ocorreu o assassinato da vítima, foram encontrados e apreendidos pelos agentes estojos de munição calibre 9 milímetros e um projétil não identificado.

Em nota PC informou que a autoria e motivação do crime estão em apuração. “Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, disse no documento.