Dono de oficina mecânica é morto em Itupiranga (PA)

O dono de uma oficina mecânica, Jhonlenon Pereira da Silva, 32 anos de idade, foi morto a tiros por volta das 21 horas de sábado (21), na zona rural do Município de Itupiranga, no sudeste do Pará. Jhonlenon estava no estabelecimento comecial dele, a "Oficina Mecânica JK", às margens da rodovia Transamazônica (BR-230), na Vila Cajazeiras, quando sofreu o baleamento. Há informações de que a vítima seria ex-presidiário.

Testemunhas relataram que Jhonlenon Silva estava bebendo com alguns amigos, no momento em que um mecânico terminava um serviço em um veículo. Foi quando dois homens em uma moto chegaram ao local. Um deles, o da garupa, teria descido do veículo já fazendo disparos contra a vítima. Cinco tiros teriam sido endereçados a Jhonlenon - ele foi alvejado na região das costelas, próximo ao coração, além de ter sido atingo em um dos ombros. Um outro jovem também teria sido atingido, mas conseguiu escapar do local do crime.

Mesmo ferido, Jhonlenon correu para a casa da mãe dele. No imóvel, ele foi socorrido, e, em seguida, levado às pressas em ambulância ao Hospital Municipal de Itupiranga. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu à altura da Vila Agrovila, cerca de 20 km do local do baleamento.