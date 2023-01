Militares do 11° BPM prendem homem por tentativa de feminicídio em Cachoeira do Piriá

Uma guarnição do 11° Batalhão de Polícia Militar (11° BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional VII, prendeu um homem por tentativa de feminicídio no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense. Uma arma de fogo foi apreendida.

A ação policial ocorreu no sábado (21) e começou quando a equipe da PM foi acionada para verificar uma ocorrência de baleamento na vila do "Enche Concha". Quando os militares chegaram no local, a vítima já havia sido socorrida e o companheiro dela, fugido.

Durante as diligências, a PM localizou o homem. Ele estava escondido dentro do banheiro de uma residência. Ainda segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime e entregou uma pistola calibre 380mm, que teria sido usada para atingir a companheira. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.