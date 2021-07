Homem tem casa invadida e é morto a tiros em Cachoeira do Piriá

No fim da noite de quinta-feira, 22, Manoel Gonçalves dos Santos teve sua casa invadida e foi morto a tiros no município de Cachoeira do Piriá, município no Nordeste Paraense que faz fronteira com o Maranhão. O crime foi na vila Igarapé de Areia, uma comunidade na zona rural bem na divisa entre os dois estados, local onde o homem foi assassinado em um crime que contou com vários partícipes e um executor.

Quem atendeu a ocorrência foi o 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com sede em Capanema. Os relatos contam que era por volta das 23h quando quatro homens chegaram de carro na casa do homem. Logo que estacionaram, um dos ocupantes saltou do carro e se aproximou de Manoel, disparando várias vezes dentro da casa dele. O homem morreu no local, sangrando perto do banheiro, sem qualquer chance de ser socorrido.

Assim que o BPM foi ao local isolou a área e comunicou o Núcleo Avançado de Bragança do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para remover o corpo e analisar a cena do crime. Contudo, familiares de Manoel, naturais do Maranhão, recusaram o envolvimento do CPC, e disseram que eles mesmos iriam dar prosseguimento aos procedimentos do enterro. Essa negativa por parte da família foi comunicada na delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Piriá, que é por onde se investiga o caso.