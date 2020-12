Foragido da justiça maranhense é preso em Cachoeira do Piriá

Um homem foragido da justiça maranhense foi preso durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense. De acordo com informações repassadas pela PRF nesta quarta-feira (23), a detenção ocorreu no quilômetro 269, da BR-316, no momento em que os agentes abordavam veículos na via. Sem restrições no automóvel que conduzia, o motorista, entretanto, tinha um mandado de prisão expedido contra ele pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Viana, do Maranhão.

Ainda segundo informações da PRF, a prisão ocorreu na última terça-feira (22). O motorista, que conduzia um veículo Gol, da marca Volkswagen, não teve a identidade informada. Ele é acusado de estelionato e uso de documento falso. Aos agentes rodoviários, o condutor alegou acompanhar sua situação judicial por meio dos advogados e disse acreditar estar em situação regular com a Justiça.

Diante dos fatos, o mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Piriá, para que os procedimentos cabíveis tivessem prosseguimento.