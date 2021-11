Homem em situação de rua é morto com paulada na cabeça em Rondon do Pará

Um homem identificado como Edmilson de Jesus, de 46 anos, morreu ao ser atingido por uma paulada na cabeça, desferida por um outro homem, na madrugada da última quarta-feira (3), em Rondon do Pará, sudeste paraense. O caso teria sido uma confusão entre pessoas em situação de rua, o que levou ao homicídio. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

Segundo o major Pereira, comandante da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o assassinato ocorreu na região central do município, na avenida Marechal Rondon. As imagens obtidas pela polícia mostram o momento que um homem ataca a vítima com um soco na cabeça. Com Edmilson caído no chão, e completamente vulnerável, o executor então desferiu um único golpe, com um pedaço de madeira, o que fez com que o homem perdesse imediatamente a consciência.

“Ficamos sabendo pela manhã. Depois dele ser agredido, que ainda foi levado pelos próprios moradores de rua para o hospital municipal, e parece que ainda chegou com vida à unidade, mas faleceu”, detalhou o major da PM. Rondas foram feitas em busca do criminoso, mas ele ainda não havia sido localizado na manhã após o crime.

Ainda de acordo com o comandante, ainda não se sabe o que pode ter servido de motivação ao desentendimento que resultou na morte. “Geralmente, fazemos ações com essas pessoas nas ruas e apreendemos facas, pedaços de pau. Muitas vezes, eles estão alcoolizados”, diz o major. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil seguem apurando a ocorrência.