Homem é morto na frente de casa em Parauapebas, no sudeste paraense

Uoston Silva de Carvalho, de 44 anos, foi encontrado morto, na madrugada desta quarta-feira (3), na frente da casa onde morava no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, no sudeste paraense. Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para apurar a denúncia de homicídio na rua 82 por volta de 1h30, por meio do Centro de Controle Operacional (CCO). As informaçoes são do Correio de Carajás.

No local, os policias militares encontraram Uoston sem vida, de barriga para baixo, ao lado do portão da casa dele. A vítima estava cercada de sangue e apresentava escoriações pelo corpo e ferimentos por estilhaços de vidro, provavelmente vindos da porta de vidro da residência, que havia sido quebrada.

Testemunhas relataram aos agentes de segurança pública que chegaram a escutar Uoston se debatendo contra a porta e tentando abri-la. Ele também falava frases sem contexto e disparava xingamentos. Logo em seguida, os gritos cessaram, mas ninguém foi visto com a vítima. O paradeiro e a identidade do provável homicida ainda são desconhecidos. Não há informações se a vítima morava sozinha no local.

A Polícia Civil foi acionada e esteve no local fazendo os levantamentos iniciais da cena do crime para conduzir as investigações sobre o caso. Uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCR) também foi acionada e realizou a perícia do local de crime. Apenas o exame de necropsia deverá indicar as causas da morte.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).