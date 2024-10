Homem é vítima de atentado a tiros no bairro do 40 Horas e sobrevive após ser reanimado

Um homem, identificado como Édipo Guilherme Silva Martins, de 36 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo dentro do comércio do qual é sócio, no início da tarde de quinta-feira (10/10), na Avenida Independência, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Conforme as informações policiais, a vítima estava na porta do estabelecimento comercial quando foi surpreendida pelos disparos. Os autores seriam dois homens que estavam em uma motocicleta. Os paramédicos que atenderam a ocorrência conseguiram reanimar a vítima, que foi levada para o hospital.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), testemunhas informaram que dois homens em uma moto de cor preta chegaram ao local e aquele que ocupava a garupa fez vários disparos contra o Édipo Martins. Logo depois, os suspeitos fugiram. A vítima ainda teria ficado viva e pessoas da área acionaram uma ambulância para realizar o socorro. No entanto, o homem evoluiu para óbito pouco antes da chegada dos paramédicos. No entanto, a equipe realizou manobras de reanimação e conseguiu salvar a vida de Édipo Martins, que foi encaminhado para o atendimento hospitalar.

O local exato do crime foi uma loja de rações para animais, próximo a um empreendimento que vende equipamentos de combate a incêndio e controle de pragas, poucos metros após o cruzamento da avenida Independência com a avenida Hélio Gueiros, no sentido de quem vai de Ananindeua para Belém.

VEJA MAIS

Viaturas da Polícia Militar isolaram a área e informaram a tentativa de homicídio para a Polícia Civil do Pará (PCPA). Vários motoristas de aplicativo chegaram ao local e informaram conhecer a vítima.

Conforme o 2º tenente Melo, do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o caso tem características de tentativa de execução, tendo sido descartada a hipótese de ter havido roubo ou tentativa de roubo no local. O militar também garantiu que não apenas o 6º BPM, como batalhões responsáveis por áreas próximas, também estão mobilizados para localizar os criminosos. Até o momento, a dupla suspeita de cometer o crime não foi identificada.

A PCPA, em nota, complementou dizendo que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado por meio da Seccional da Cidade Nova. "A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação. Diligências já estão sendo realizadas para identificação do autor".