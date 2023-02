Homem é preso suspeito de matar a esposa e os dois filhos

Um homem, identificado como Alexander da Silva, 49, foi preso suspeito de matar a esposa Andréa Pinheiro, 37, o filho Matheus Pinheiro da Silva, 11 meses, e Maria Eduarda da Silva, 12, fruto de uma relação anterior. O acusado retornou ao local do crime, no apartamento onde mora, no Recreio, Rio de Janeiro, na sexta-feira (17), quando foi agredido e amarrado pelos vizinhos, que acionaram a equipe da polícia local.

Com a chegada dos militares, Alexander foi encaminhado sob custódia para um hospital municipal por causa dos ferimentos ocasionados pela agressão. Após ser atendido, o suspeito teve alta médica e foi levado à delegacia, pela parte da manhã, para prestar depoimento.

Familiares começaram a suspeitar após não conseguirem entrar em contato com as vítimas desde a noite anterior. Preocupados com o sumiço, eles resolveram ir até o local para checar se estava tudo bem, viram os corpos, que já estavam sem vida, mas pensaram que Andréa, Matheus e Maria Eduarda estavam apenas dormindo.

Os corpos de Andréa e Maria Eduarda foram localizados pela polícia militar com marcas de tiros. Já o bebê Matheus, encontrado morto no berço, possuía marcas de estrangulamento. Após a análise da perícia foi constatada a presença de melatonina, substância que provoca sono, nas vítimas.

Em depoimento, Alexander negou ser o responsável pelo crime e informou não saber quem assassinou sua família. O suspeito também acrescentou ter comprado sedativos e calmantes, mas afirmou que não utilizou os fármacos em ninguém.

Segundo o suspeito, ele teria passado a quinta-feira (16), dia em que ocorreu o crime, passeando de carro pelos bairros da cidade, para se distrair. Ao retornar para casa, no dia 17, não conseguiu entrar no apartamento, desceu até a porta de entrada do prédio, quando foi impedido de sair e imobilizado pelos porteiros.

