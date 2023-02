Mototaxista morre após ser baleado na cabeça no Tenoné

Um mototaxista, ainda não identificado, morreu após ser baleado na cabeça, na noite desta sexta-feira (17), no bairro do Tenoné, em Belém. Ainda não há informações sobre os autores do crime. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Pará.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para analisar e remover o cadáver. Militares do 10° Batalhão de Polícia Militar estão local para garantir a segurança da área.

A reportagem apura mais informações.