Homem é preso por tentativa de homicídio durante bebedeira no Marajó

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na quinta-feira (27/2), em Salvaterra, no Marajó. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o crime teria ocorrido após uma discussão entre o suspeito, a vítima e outra pessoa, enquanto consumiam bebidas alcoólicas.

Ainda conforme a PC, durante o desentendimento, o suspeito teria utilizado um terçado para atacar a vítima, que sofreu ferimentos no rosto, braços e mãos. Equipes da Delegacia de Salvaterra, após o registro do boletim de ocorrência, os agentes conseguiram localizá-lo e o detiveram.

O homem segue à disposição da Justiça para responder penalmente por tentativa de homicídio. A punição desse crime é aplicada com uma redução de um a dois terços da pena prevista para o homicídio consumado, que é de 6 a 20 anos de reclusão. Até o começo da manhã desta sexta-feira (28/2), o estado de saúde da vítima não tinha sido revelado.