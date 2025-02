Investigado por homicídio na cidade de Capanema é preso pela PC em Santa Catarina

Um homem de 37 anos, que estava na situação de evadido da Justiça do Pará, foi preso pela Polícia Civil na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. A prisão do investigado ocorreu após uma ação policial na manhã de quarta-feira (26), no bairro Garcia. Segundo a PC, o suspeito era procurado por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido na cidade de Capanema, localizada no nordeste paraense.

De acordo com a PC, o suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto desde 3 de outubro de 2024. A captura foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau, com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de SC. O suspeito foi localizado quando caminhava normalmente por uma das ruas da cidade. Ao ser abordado, não apresentou resistência.

Após a prisão, ele foi conduzido à sede do Departamento de Investigações Criminais para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, onde permanecerá à disposição da Justiça.