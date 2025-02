Jovem é morta com requintes de crueldade e tem orelha cortada no interior do Pará

Uma jovem de 25 anos, identificada como Maria Cruz, foi brutalmente assassinada nesta quinta-feira (27), no distrito de Boa Vista, município de Quatipuru, nordeste do Pará. O crime, que pode estar relacionado a uma dívida por tráfico de drogas, chocou a população devido à crueldade com que foi cometido. Dois suspeitos foram pre​sos em Bragança, distante mais de 120 km.

Segundo as investigações, Maria teria sido alvo de uma emboscada por dois homens armados com facas. A motivação do crime estaria ligada a uma dívida de entorpecentes no valor de R$ 300. Testemunhas relataram que a ordem para a execução teria partido de um homem identificado como Wisley.

Maria foi atacada na praia do distrito, onde foi esfaqueada diversas vezes e teve uma de suas orelhas mutilada. Mesmo gravemente ferida, chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar com vida e conseguiu revelar os nomes dos criminosos antes de falecer.

Prisões

Após o crime, os suspeitos fugiram do local, mas foram localizados ainda nesta quinta-feira (27) pela Polícia Civil, no bairro Marrocos, em Bragança. A operação foi conduzida pela delegada Rita e contou com o apoio dos investigadores Gerson Mescouto, Thiago Guerra e Paulo Soares. Os presos foram identificados como Antônio Charles Silva e Alison Júnior Sousa Barbosa, que agora estão à disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, para identificar outros possíveis envolvidos no crime. Informações que ajudem no trabalho investigativo podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.