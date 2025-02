Suspeito de homicídio em Santa Catarina é preso no nordeste do Pará

Um homem suspeito de homicídio qualificado no estado de Santa Catarina foi preso pela Polícia Civil no Pará. A ação que resultou na captura do investigado ocorreu na manhã desta quinta-feira (27/02), na cidade de Vigia de Nazaré, nordeste paraense, local em que o suspeito nasceu e tem familiares.

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. Segundo a PC, o crime ocorreu no município de Gaspar (SC), no ano de 2024. Após a expedição do mandado, a equipe da Polícia Civil de Santa Catarina entrou em contato com a Autoridade Policial de Vigia e repassou informações do paradeiro do suspeito.

Após diligências, o endereço do homem foi localizado e a prisão efetivada. Ele foi conduzido até a Delegacia de Vigia para as formalidades legais e está à disposição da Justiça.

Investigação

De acordo com as apurações policiais, o suspeito esteve por alguns meses no estado do Sul do Brasil, onde chegou a ser preso, apontado como envolvido com o tráfico de drogas. Durante as apurações sobre a comercialização de entorpecentes, ele também passou a ser investigado pelo crime de homicídio qualificado. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do assassinato ou se há outros envolvidos.