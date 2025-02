Homem amarrado sobrevive a tiros e é largado no meio de rua em Marituba

Um homem identificado como Andrei David Setubal Abreu, 24 anos, sobreviveu a três tiros de arma de fogo, na comunidade Agrovila São Pedro, no bairro Parque das Palmeiras, em Marituba. O crime ocorrreu por volta das 14h. Testemunhas informaram ter ouvido no total quatro tiros. Três balas atingiram a vítima, sendo dois nas costas e um na cabeça.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para socorrer o homem.

Segundo apuração da PM, a vítima foi largada amarrada no meio da rua Doutor Ernesto na esquina com a travessa São Pedro, próximo ao presídio estadual, local onde ocorreu a tentativa de execução. A ambulância do Samu atendeu o jovem e o encaminhou com vida para o Hospital Metropolitano em Ananindeua.