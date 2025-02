Foragido é preso suspeito de violência doméstica em São Sebastião da Boa Vista

Um homem que estava foragido foi preso suspeito de violência doméstica em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Segundo as informações policiais, o homem foi preso na última quarta-feira (26/02), após a companheira o denunciar por agredi-la e ameaçá-la de morte.

Conforme os relatos iniciais, os agentes do 81° Pelotão Destacado de Polícia Militar foram informados por uma mulher de que o companheiro estaria a agredindo e a ameaçando de morte. Durante a denúncia, a vítima ainda comunicou aos policiais que o homem respondia por um crime de tentativa de homicídio ocorrido no estado do Amapá.

Então a equipe realizou a diligência para localizar o suspeito, o capturou em uma rua no centro do município e o encaminhou para a delegacia. Na unidade, foi realizada a verificação no sistema e confirmado que o suspeito possuía o mandado de prisão em aberto. Ele recebeu a voz de prisão e foi colocado à disposição da Justiça. Não há mais detalhes sobre o crime de homicídio ao qual o suspeito tem envolvimento no Amapá.

Denuncie violência doméstica

É importante ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, é fundamental ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS) e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica são cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.