Foragido por homicídio, homem é preso pela PF em Canaã dos Carajás

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (25), um condenado pela Justiça Estadual por homicídio. O mandado judicial de prisão definitiva foi expedido pela Justiça Estadual do Maranhão.

O homem, de 48 anos, cometeu o crime em 2003 com um comparsa e teve sua prisão definitiva decretada com pena de 19 anos e 6 meses. Ele estava sendo procurado desde 2024 e foi localizado em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, após investigação minuciosa das equipes da PF.​

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.