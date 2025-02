Polícia Civil cumpre mandado de prisão por homicídio em Cotijuba

A Polícia Civil do Pará, por meio da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, cumpriu, na manhã de segunda-feira (24), um mandado de prisão preventiva contra Maria Silvia Ferreira Bahia Ramos, acusada de homicídio qualificado. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e ocorreu na travessa Murubira, na ilha de Cotijuba, em Belém.

VEJA MAIS



Maria Silvia foi localizada no endereço​ citado e, ao ser abordada, recusou-se a assinar a ciência do mandado, mas foi devidamente informada pelos policiais sobre a decisão judicial. O mandado de prisão foi expedido no âmbito de um processo relacionado ao crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após as comunicações de praxe, a presa foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.