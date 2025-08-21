Homem é preso após atacar cunhado com enxada em Belterra, no Pará

Edcarlos Santos de Lima, 25 anos, foi preso pela Polícia Militar após agredir o cunhado Davidson Rian Ferreira Silva com uma enxada na Comunidade Nossa Senhora das Graças, em Belterra, oeste do Pará. O ataque ocorreu na quarta-feira (21) na estrada 5 da comunidade, após um desentendimento familiar. A vítima foi hospitalizada com ferimentos graves em Santarém.

VEJA MAIS

O suspeito desferiu dois golpes de enxada contra a vítima, segundo o 35º Batalhão da Polícia Militar. Davidson foi transferido ao Hospital Municipal de Santarém pela gravidade dos ferimentos.

"Houve um desentendimento entre cunhados, quando o suspeito desferiu dois golpes de enxada na vítima, Davidson Rian Ferreira Silva", disse o sargento Elson, do 35º Batalhão, ao portal O Impacto.

Edcarlos fugiu para uma área de mata após o ataque. Os policiais militares o localizaram, deram voz de prisão e o conduziram à 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil em Santarém para procedimentos legais.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Redação Integrada de O Liberal informou que solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguardava retorno.

Até o momento da divulgação da notícia, o estado de saúde de Davidson Rian Ferreira Silva permanecia desconhecido.