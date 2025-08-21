Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso após atacar cunhado com enxada em Belterra, no Pará

Após desentendimento familiar na Comunidade Nossa Senhora das Graças, vítima foi hospitalizada com ferimentos graves em Santarém

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito preso (à esquerda), a vítima (no meio) e a arma do crime (à direita). (Foto: Reprodução | O Impacto)

Edcarlos Santos de Lima, 25 anos, foi preso pela Polícia Militar após agredir o cunhado Davidson Rian Ferreira Silva com uma enxada na Comunidade Nossa Senhora das Graças, em Belterra, oeste do Pará. O ataque ocorreu na quarta-feira (21) na estrada 5 da comunidade, após um desentendimento familiar. A vítima foi hospitalizada com ferimentos graves em Santarém.

VEJA MAIS

image Homem morre após sofrer descarga elétrica dentro de casa em Belterra
O corpo da vítima já estava em avançado estado de decomposição quando foi localizado

image Homem é condenado a 52 anos de prisão por homicídio de ex-companheira grávida em Belterra
Crime aconteceu na frente do filho do casal, que tinha seis anos na época, e chocou a cidade

O suspeito desferiu dois golpes de enxada contra a vítima, segundo o 35º Batalhão da Polícia Militar. Davidson foi transferido ao Hospital Municipal de Santarém pela gravidade dos ferimentos.

"Houve um desentendimento entre cunhados, quando o suspeito desferiu dois golpes de enxada na vítima, Davidson Rian Ferreira Silva", disse o sargento Elson, do 35º Batalhão, ao portal O Impacto.

Edcarlos fugiu para uma área de mata após o ataque. Os policiais militares o localizaram, deram voz de prisão e o conduziram à 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil em Santarém para procedimentos legais.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Redação Integrada de O Liberal informou que solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguardava retorno.

Até o momento da divulgação da notícia, o estado de saúde de Davidson Rian Ferreira Silva permanecia desconhecido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

tentar matar cunhado

golpes de enxada

belterra

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso após atacar cunhado com enxada em Belterra, no Pará

Após desentendimento familiar na Comunidade Nossa Senhora das Graças, vítima foi hospitalizada com ferimentos graves em Santarém

21.08.25 10h47

POLÍCIA

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

21.08.25 9h45

POLÍCIA

Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo, 29 anos, foi morto em Marabá após ser perseguido por três pessoas. Vítima respondia por crimes de roubo e furto.

21.08.25 9h16

POLÍCIA

Homem morre atropelado por ônibus no bairro do Jurunas, em Belém

Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

21.08.25 8h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre atropelado por ônibus no bairro do Jurunas, em Belém

Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas

21.08.25 8h49

INVESTIGAÇÃO

Veículo usado no homicídio de jovem na Pedreira é apreendido pela polícia em Belém

As investigações são conduzidas pela Seccional da Pedreira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

19.08.25 21h56

POLÍCIA

Câmeras flagram perseguição antes de assassinato a facadas no Pará

Dorival Bertozo, 29 anos, foi morto em Marabá após ser perseguido por três pessoas. Vítima respondia por crimes de roubo e furto.

21.08.25 9h16

POLÍCIA

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

O automóvel conduzido pela vítima capotou em uma curva acentuada, saiu da rodovia, colidiu com uma placa e um barranco

21.08.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda