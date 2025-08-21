Homem é preso após atacar cunhado com enxada em Belterra, no Pará
Após desentendimento familiar na Comunidade Nossa Senhora das Graças, vítima foi hospitalizada com ferimentos graves em Santarém
Edcarlos Santos de Lima, 25 anos, foi preso pela Polícia Militar após agredir o cunhado Davidson Rian Ferreira Silva com uma enxada na Comunidade Nossa Senhora das Graças, em Belterra, oeste do Pará. O ataque ocorreu na quarta-feira (21) na estrada 5 da comunidade, após um desentendimento familiar. A vítima foi hospitalizada com ferimentos graves em Santarém.
O suspeito desferiu dois golpes de enxada contra a vítima, segundo o 35º Batalhão da Polícia Militar. Davidson foi transferido ao Hospital Municipal de Santarém pela gravidade dos ferimentos.
"Houve um desentendimento entre cunhados, quando o suspeito desferiu dois golpes de enxada na vítima, Davidson Rian Ferreira Silva", disse o sargento Elson, do 35º Batalhão, ao portal O Impacto.
Edcarlos fugiu para uma área de mata após o ataque. Os policiais militares o localizaram, deram voz de prisão e o conduziram à 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil em Santarém para procedimentos legais.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Redação Integrada de O Liberal informou que solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguardava retorno.
Até o momento da divulgação da notícia, o estado de saúde de Davidson Rian Ferreira Silva permanecia desconhecido.
