Homem é preso por roubo após tentativa de fuga, em Marabá

O suspeito Ronilson Martins Aguiar foi preso na manhã de quarta-feira, 28, após realizar um assalto na Folha 10, em frente a um bar, em Marabá, região sudeste do estado do Pará. Ele realizou o crime em uma moto, pilotada por outro homem, que alegou ter sido coagido por Ronilso para ajudar no assalto. A prisão foi feita por guarnições do 4º Batalhão da Polícia Militar (PM).

De acordo com o relatório policial, a vítima, Ademir Cosmo Ferreira de Sousa, foi abordada por dois homens em uma moto e teve uma série de bens subtraídos: um colar de ouro, de cerca de 45 gramas (avaliado em aproximadamente 14 mil reais); um celular; sua carteira, contendo documentos pessoais e cerca de mil reais em espécie.

Após o assalto, a dupla na moto seguiu adiante, mas acabou colidindo com um carro alguns metros à frente, deixando a moto - uma Honda modelo BIZ de placa NHR 4946 - com várias avarias.

Ronilson Martins Aguiar, que seguia na garupa da moto empunhando uma arma de fogo, conseguiu fugir do local. O piloto, identificado como Jhonatan Medeiros Silva, permaneceu no local. Ele alega ter sido coagido por Ronilson, sob a mira da arma de fogo, para pilotar a moto durante o assalto.

Assaltante foi encontrado momentos depois

Ainda que alegasse inocência, Jhonatan Medeiros Silva foi levado à delegacia para prestar depoimento. Antes, ele denunciou o endereço onde a polícia poderia encontrar Ronilson Martins Aguiar.

Segundo o relatório policial, duas viaturas da Polícia Militar foram deslocadas para a Folha 4, próximo ao Lar São Vicente, onde identificaram Ronilson, com ferimentos no rosto e nos braços devido à queda da moto, pilotando um segundo veículo - uma Honda BIZ de cor preta, placa OTY 0779. Ao ser abordado pela guarnição, ele não teria resistido à prisão: "ao receber ordem de descer da moto e pôr as mãos na cabeça não exitou em acatar e gritar que não iria reagir", diz a polícia.

Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, além de um cordão de ouro. Na delegacia, ele teria confessado o crime e que teria roubado a segunda motocicleta para tentar empreender fuga.

Ronilson Martins Aguiar é usuário de tornozeleira eletrônica e já teria sido preso anteiormente pelos crimes de roubo e estupro. Antes de ser apresentado à Delegacia de Polícia Civil e reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime, Ronilson chegou a receber atendimento médico.