Quadrilha é presa com 10 quilos de cocaína em Marabá

Cinco pessoas, entre elas uma mulher, foram presas com mais de 10 quilos de cocaína na tarde desta quarta-feira (28), em Marabá, no sudeste paraense. informações levantadas pela polícia apontam que o bando também estaria planejando um ataque a uma agência bancária de Parauapebas, na mesma região do Estado. O grupo foi flagrado em atitude suspeita dentro de um veículo estacionado em frente a um hotel da cidade próximo ao Carajás Centro de Convenções, no Núcleo Nova Marabá. As informações são do portal Debate Carajás.

O grupo foi localizado por meio de denúncia anônima repassada à central do Disque Denúncia do Sudeste do Pará. As informações repassadas davam conta da presença de criminosos dentro de um veículo no local indicado. Uma guarnição da Companhia Independente de Missões Especiais, da Polícia Militar, e agentes da Polícia Rodoviária Federal atenderam ao chamado e foram até o endereço apontado. Durante a abordagem aos suspeitos, foram encontrados mais de dez quilos de cocaína e também de pasta base de cocaína.

A polícia conseguiu capturar cinco suspeitos. Também chegou ao conhecimento das autoridades policiais uma informação, não foi confirmada oficialmente, de que a quadrilha estaria se preparando para atacar uma agência bancária utilizando a modalidade “vapor”. O alvo seria um banco da cidade de Parauapebas, a 160 km de Marabá.

Os suspeitos presos foram conduzidos para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram ouvidos e seguem à disposição da Justiça.