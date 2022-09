Conheça Malcom Salsicha, o pet influencer de Marabá que conquistou o mundo

Com patas curtas e focinho comprido, Malcom Salsicha é um cachorro da raça Dachshund que tem conquistado cada vez mais fãs na internet. Com uma abordagem leve e sempre muito perspicaz, Malcom usa seus perfis nas redes sociais para abordar temas sensíveis e vem acumulando seguidores e recordes de engajamento, em um mundo cada vez mais conectado.

Malcom usa seus perfis nas redes sociais para abordar temas sensíveis e vem acumulando seguidores e recordes de engajamento (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Os conteúdos compartilhados pelo cãozinho, principalmente vídeos, são retratos da vida animal no cotidiano doméstico. “Eu filmava o Malcom perseguindo os gatos, era uma coisa meio Tom & Jerry. Depois eu narrava, contava uma historinha em cima”, lembra o tutor Gustavo Ramos, que cuida ainda de outro cachorro e mais dois gatos. “Para cada um deles, eu faço uma voz diferente, meio caricata, e os vídeos foram viralizando cada vez mais”, conta.

Desde 2019, o jovem de 26 anos é a mente por trás das peripécias que ele grava em vídeo de Malcom, Luther, Ozzy e Eddie, os dois últimos, felinos. Há três anos, Gustavo deixou o emprego em uma agência de publicidade para se dedicar exclusivamente à produção de conteúdo na internet. A faculdade de Ciências Sociais também ficou pelo caminho em busca do sonho do estrelato junto com seus pets.

“No início era só diversão e eu percebi que as pessoas estavam comentando tão empolgadas, que eu percebi que era verdadeiro aquilo. Alguns vídeos tinham um alcance maior que outros, iam chegando a mais gente, foi quando eu entendi que aquilo tinha um potencial”, afirma Gustavo. “Eu ainda pretendo fazer um curso superior, mas agora voltado para área de cinema. Porque eu estou muito focado nisso aqui”, revela o criador de conteúdo.

O cachorro da raça Dachshund que tem conquistado cada vez mais fãs na internet (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Com a espontaneidade dos vídeos protagonizados pelos pets, Gustavo pode dizer que já atingiu o grande público consumidor de redes sociais. Mas ele garante que a audiência de Malcom e companhia não se restringe apenas aos amantes de animais. “Os nossos vídeos falam de tudo, é um campo bem aberto. Então eu avalio que o nicho de pets é uma porta de entrada, mas os temas dos nossos conteúdos variam muito. Porque o público de influenciadores pet é muito apaixonado, né? Isso é muito positivo, porque engaja bastante e acaba fazendo o nosso perfil chegar cada vez mais longe”, revela.

Mesmo nessa curta trajetória, Malcom acumula conquistas de veteranos do mercado de influência. Entre os momentos mais marcantes dessa história, Gustavo aponta a marca de 100 mil seguidores, um dos números mais simbólicos. “Chegar aos 100 mil seguidores no primeiro ano foi uma marca que se tornou inesquecível pra mim, porque simbolizou toda uma luta que eu tive pra me firmar como criador de conteúdo, né? Me deu mais confiança”, lembra o jovem.

O sucesso do Malcom é tanto que, mais recentemente, também foi convidado para gravar uma chamada para a série “Bichos na Escuta”, do Fantástico, programa da Rede Globo de Televisão, e entrou no ar em horário nobre, para todo o Brasil. “Foi a realização de um sonho, porque a gente cresce assistindo ao Fantástico, né?”, brinca Gustavo. Na mesma oportunidade, conhecendo os estúdios da emissora, Malcom mais uma vez viralizou nas redes sociais graças ao encontro com um fã famoso. “Visitamos a redação do Jornal Nacional e acabamos encontrando o Willian Bonner. Ele estava sentado, em um dia qualquer de trabalho, me viu com o Malcom no colo e já abriu um sorrisão, veio conversar. Foi surreal!”

O jornalista William Bonner se rendeu a simpatia de Malcom (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

Tanta simpatia levou Malcom a estar em contato também com grandes parceiros comerciais e, o que começou como uma brincadeira, passou a se tornar ganha pão e uma das principais fontes de renda da família Ramos. “Foram muitas marcas, gigantes não só do mercado pet, mas do entretenimento também. A Netflix foi a que mais me surpreendeu. Porque quando a gente compartilhava um vídeo, muita gente chegava a comentar que aquilo tinha que estar na Netflix. E, quando a marca notou a gente, isso me deixou tão feliz. Eu percebi ali o tamanho do que a gente tinha nas mãos”, analisa o tutor.

Tanto reconhecimento e notoriedade já surgiram nas vidas de Malcom e Gustavo em forma de convites para viver na região sudeste do país. A proximidade das grandes marcas e da maior parcela do público de Malcom nas redes sociais, que hoje é de internautas do Rio de Janeiro e São Paulo, são um atrativo, mas ainda não mudaram os planos dos dois de seguirem com as raízes fixadas no sudeste do Pará.

“As pessoas me sugerem muito para morar em São Paulo, até por conta do mercado lá que é muito maior, mas enquanto eu puder não gostaria de me mudar de Marabá. Eu gosto muito daqui. Sempre que posso, procuro mostrar as belezas da cidade, a Praia do Tucunaré, o Parque Zoobotânico... Marabá está sempre muito presente nos nossos conteúdos”.

Malcom em números

520 mil seguidores no Instagram

2 milhões de seguidores do TikTok

130 mil inscritos no Youtube

Pet do ano no Tiktok Awards

Pet do ano no Meme Awards 2022

Pet do ano no Prêmio iBest!

Média de 200 mil visualizações em conteúdos no Instagram

Mais de 1 milhão de visualizações de conteúdos no Tiktok