Homem é preso por homicídio em Cametá; segundo suspeito segue foragido

A Polícia Civil do Pará, por meio das equipes das Delegacias de Cametá e Mocajuba, prendeu em flagrante, no último domingo (22), um homem suspeito de cometer um homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 20 de dezembro, no perímetro do rio Furtado, em Cametá, tendo como vítima Maycon das Graças dos Santos Barbosa.

De acordo com as investigações, o crim​e teria ocorrido após uma discussão durante uma festa. O suspeito confessou que, na ocasião, ele e a vítima consumiram bebidas alcoólicas. Em seguida, Maycon teria discutido com outro homem. Ainda segundo o relato, o suspeito e outro indivíduo foram até o local onde Maycon estava para questioná-lo sobre a briga. A abordagem resultou em um ataque com golpes de faca, que causaram a morte da vítima.

Após o crime, uma denúncia anônima levou os policiais civis ao local do corpo e ao endereço dos suspeitos. Um dos investigados foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos legais. O segundo suspeito segue foragido.

A Polícia Civil segue com as investigações para localizar e prender o outro envolvido. A PC solicita a colaboração da população. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, com ligação gratuita. Denúncias também podem ser enviadas pelo WhatsApp, no número (91) 98115-9181, com o envio de fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara.