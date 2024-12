Dupla suspeita de matar homem com facada no peito é presa pela PC, em Cametá

Wendson Marques Guedes e Rodrigo Almeida da Costa foram presos pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16/12), em Cametá, nordeste do Pará, por suspeita de envolvimento na morte de Jordan Ferreira de Moraes, de 22 anos. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de domingo (15/12), em uma calçada no conjunto Park Encantado, também em Cametá.

De acordo com as autoridades, o crime teria sido motivado por ciúmes, por conta de um suposto relacionamento da companheira de um dos suspeitos com Jordan. Um dos envolvidos teria pegado o celular da namorada e atraído o jovem para uma armadilha, resultando na morte do rapaz.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Civil, Wendson, que possui passagens pela polícia, e Rodrigo confessaram o crime após terem sido localizados. Além disso, os agentes encontraram a arma do crime, uma faca, que foi apreendida.

A Delegacia de Cametá segue investigando o crime. Enquanto isso, os presos seguem à disposição da Justiça.

Como aconteceu o crime

Quando Jordan foi encontrado morto, ele vestia roupas de mototaxista e apresentava um golpe de faca no peito. A Polícia Militar foi acionada ao crime e isolou o perímetro.

A motocicleta da vítima, uma Titan 150 cinza e vermelha, foi localizada abandonada em outra rua do mesmo conjunto, distante do local do crime. O corpo foi encaminhado ao necrotério do Hospital Regional de Cametá (HRC), e o caso segue sob investigação.