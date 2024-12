Investigado pelo assassinato do namorado da ex-companheira é preso no sudeste do Pará

Um homem que é investigado pelo assassinato do namorado da ex-companheira foi preso pela Polícia Civil na cidade de Sapucaia, sudeste do Pará, após ficar mais de oito meses foragido. A captura do suspeito ocorreu na quinta-feira (12/12), em uma propriedade na zona rural do município, durante o cumprimento de um mandado de prisão por homicídio qualificado. O crime ocorreu na cidade de Redenção.

A ação foi feita por meio da Delegacia de Homicídios de Redenção. Conforme a PC, o suspeito é investigado pelo homicídio ocorrido no dia 25 de março deste ano, que vitimou Leonardo Bezerra Mendes. O crime teria sido motivado por ciúmes, pois a vítima estava em um relacionamento com a ex-companheira do suspeito. Além disso, a polícia informou que a ex-esposa do investigado já havia solicitado medidas protetivas de urgência contra ele devido ao comportamento agressivo que o homem apresentava.

Segundo informações apuradas pela PC, o homem não aceitou o fim do relacionamento e continuava perseguindo a mulher, enviando mensagens pelas redes sociais. No dia do crime, o suspeito enviou diversas mensagens ameaçadoras para a ex-companheira e o atual namorado dela. Depois, ele teria invadido a casa da mulher e esfaqueado o companheiro dela. A ex-companheira também foi ferida com a faca usada no crime.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu da cidade e estava sem paradeiro conhecido. Assim, foram iniciadas as buscas e o homem foi localizado em uma propriedade rural na região de Sapucaia, no Pará. Ele foi abordado e conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis.