Homem tortura e corta os dedos da ex-mulher e mata o atual marido da vítima, em Redenção

O suspeito foi identificado como Kassio Dias. Ele é apontado pela ex-companheira como sendo o autor do homicídio de Leonardo Bezerra Mendes, o atual marido da ex-mulher, na madrugada desta segunda-feira (25), no setor Aripuanã, em Redenção, no Sul do Pará. A vítima procurou as autoridades policiais para informar que além da morte do marido, ela também foi torturada e teve os dedos das mãos cortados pelo suspeito.

A vítima relatou que ela e o atual marido, Leonardo, foram atacados por Kassio durante a noite de domingo (24), na rua Estevão Fontana, no setor Aripuanã. A vítima tinha duas medidas protetivas contra o suspeito, que conseguiu fugir após esfaquear Leonardo. A Polícia Militar esteve no local e constatou o crime. Populares ainda acionaram uma ambulância para socorrer Leonardo e ele foi levado para o Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local. A mulher foi levada para o hospital municipal.

Segundo a vítima, ela passou a ser ameaçada por Kassio, que não aceitava o fim do relacionamento. A mulher descreveu o suspeito como uma pessoa agressiva que, inclusive, a levou a solicitar as medidas protetivas. A mulher segue no hospital onde recebe os devidos cuidados médicos e está estável.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.