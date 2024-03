Homem mata ex-companheira a facadas e joga o corpo no Rio Araguaia

Nesta quinta-feira (21), um homem foi preso por matar a ex-companheira a facadas e por jogar o corpo da vítima no rio, em São Geraldo do Araguaia, no sul do Pará. Sebastião Filho Barbosa da Silva, após saber de ação policial que buscava pelo corpo de Maria Helena Lima da Silva e pelo suspeito do crime, foi interceptado por equipes das Polícias Civil e Militar durante uma tentativa de fuga pela Balsa Pipes, com destino à cidade de Xambioá, no Tocantins.

Segundo as apurações iniciais, o autor, utilizando-se de uma faca, teria matado a vítima na terça-feira (19), por volta das 15 horas, em sua residência. Posteriormente, por volta das 22h30min, o acusado teria embalado o corpo da vítima com um saco plástico ou lona preto, colocado no bagageiro de um veículo WM Gol Preto, e lançado o corpo da vítima no Rio Araguaia.

Com a prisão, o autor foi autuado em flagrante em decorrência, a princípio, da prática dos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. E agora, encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

VEJA MAIS

Investigação

A Polícia Civil (PC) do Pará, por intermédio da Delegacia de São Geraldo do Araguaia, foi notificada ontem (20) do desaparecimento da vítima de 41 anos. Diante das informações, a PC iniciou as investigações para localizar a desaparecida. Durante as buscas, chegou ao conhecimento da equipe policial que Maria Helena possuía um ex-compaheiro que poderia ser o suspeito pelo ocorrido, que não se encontrava em sua residência.

As sandálias da vítima foram encontradas em um matagal nas proximidades da casa do suspeito. Ademais, nas paredes internas da casa, foram identificados pequenos vestígios de sangue.

Questionado sobre os fatos, inicialmente, o suspeito negou envolvimento com o desaparecimento da vítima, não obstante, após vários questionamentos, acabou por confessar a autoria do crime, bem como apontou o local onde o corpo da vítima se encontrava. Seguidamente, a equipe deslocou-se ao local apontado, encontrando o corpo, o qual se encontrava embalado e preso aos matos dentro do Rio Araguaia.

A Polícia Civil informa, por nota, que prendeu em flagrante o suspeito de matar e o ocultar o corpo de Maria Helena Lima da Silva. Equipes da delegacia de São Geraldo do Araguaia solicitaram perícias e vão ouvir testemunhas para auxiliar nas investigações.