Homem é preso por descumprimento de medida protetiva e outros crimes em Icoaraci

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso pelos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva, no distrito de Icoaraci, em Belém, nesta quinta-feira (9). O mandado de prisão preventiva expedido contra ele foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci.

Segundo a Polícia Civil do Pará, durante as investigações, foi constatado que a ex-companheira do acusado já havia registrado três boletins de ocorrência contra ele. Nos documentos a vítima detalhou os crimes praticados pelo homem. A polícia não forneceu informações acerca dos procedimentos adotados para acolhimento e proteção da mulher.

A partir da expedição do mandado de prisão, a equipe da Deam realizou diligências para localizar e prender o suspeito, que foi encontrado em sua residência, onde recebeu voz de prisão. O homem foi conduzido à unidade policial.

Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e se encontra à disposição do Poder Judiciário.